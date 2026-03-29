В ФНС разъяснили, у кого могут заблокировать счета

ФНС разъяснил, что ситуация с блокировкой счетов за непредоставление налоговой декларации затрагивает не всех физических лиц, обязанных сдавать такие документы, а лишь тех, кто занимается индивидуальной практикой или предпринимательской деятельностью, сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что возможная приостановка операций по банковским счетам не касается всех физических лиц, обязанных отчитаться по форме 3-НДФЛ при получении доходов. В частности, речь идет только о организациях, индивидуальных предпринимателях, нотариусах, адвокатах и иных лицах, ведущих частную практику, чьи доходы связаны с предпринимательской деятельностью. В случае не предоставления налоговой декларации в течение 20 дней после установленного срока, соответствующие операции по счетам могут быть приостановлены.

При этом, как подчеркнули в ФНС, налоговая служба заблаговременно уведомляет налогоплательщиков о предстоящей блокировке, чтобы у них было достаточно времени для подачи необходимых документов. В 2026 году срок подачи налоговых деклараций для физических лиц установлен на 30 апреля.

Необходимо представить декларацию, если было продано имущество или недвижимость, находившееся в собственности менее минимального срока, получены дорогие подарки не от родственников, выиграны небольшие суммы в лотерее, сдавалось имущество в аренду или получили доходы зарубежного происхождения.

Оплатить налог по декларации нужно до 15 июля 2026 года.