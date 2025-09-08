В ФНС рассказали, как избежать ошибок при подаче документов на регистрацию бизнеса

Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России представлены онлайн-сервисы, которые регулярно совершенствуются и позволяют будущим предпринимателям быстро и без ошибок подготовить документы для регистрации бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

Перед подачей документов важно проверить, нет ли ограничений для будущих учредителей или руководителей компании. Сделать это можно с помощью сервиса «Прозрачный бизнес», раздела «Ограничения участия в ЮЛ». Если ограничения установлены законом, регистрация будет невозможна до окончания установленного срока.

Автоматизировать процесс подготовки документов помогает сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Он позволяет:

корректно заполнить заявление о создании (форма Р11001);

правильно подобрать коды ОКВЭД (необходимо указывать не менее четырех знаков);

сформировать полный пакет документов и направить его в регистрирующий орган.

Кроме того, встроенная проверка ограничений осуществляется прямо в процессе заполнения заявления.

Адрес организации в ЕГРЮЛ должен соответствовать сведениям Государственного адресного реестра (ГАР). Проверить его наличие можно через сервис «Федеральная информационная адресная система» (ФИАС). Если адрес отсутствует в ГАР, необходимо обратиться в органы местного самоуправления с заявлением о его внесении. Подать такое заявление также можно онлайн через сервисы ФНС России.

Чтобы избежать трудностей при подготовке собственного устава, можно воспользоваться типовым вариантом, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411. Подобрать подходящий вариант позволяет сервис «Выбор типового устава». При этом сам устав прикладывать к заявлению не требуется – достаточно указать его использование.

Название компании должно соответствовать нормам Гражданского кодекса РФ (ст. 1473). В частности:

использование слов «Российская Федерация», «Россия» и их производных возможно только с разрешения Минюста России;

аналогичные правила действуют в отношении наименований «Республика Татарстан», «Татарстан» и их производных, где разрешение выдает Минюст Татарстана;

запрещено включать в название официальные наименования иностранных государств, а также федеральных и муниципальных органов власти.

Особое внимание стоит уделить наиболее частым ошибкам при подаче документов:

расхождения в наименовании, адресе или данных об учредителях и руководителях в разных документах;

отсутствие обязательных документов (например, решения о создании или устава) либо подача неполного комплекта;

направление двух одинаковых пакетов документов для регистрации одного юридического лица;

предоставление договора аренды или гарантийного письма от лица, утратившего право собственности на помещение (согласно ЕГРН);

указание адреса юрлица, который не является адресом места жительства учредителя или руководителя;

включение в состав руководителей или учредителей лиц, завершивших процедуру банкротства менее 3 лет назад (5 лет для ИП);

отправка фотографий документов вместо сканированных копий в формате TIF или PDF.

Использование сервисов ФНС России и внимательное соблюдение всех требований помогает минимизировать риски и значительно ускоряет процедуру государственной регистрации.