В ФНС предупредили о рисках фиктивного руководства компаниями

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан предупредило граждан о рисках вовлечения в схемы фиктивного руководства компаниями и напомнило о возможных правовых последствиях.

В ведомстве отметили, что мошенники нередко предлагают гражданам оформить юридическое лицо на себя формально, обещая вознаграждение за «директорство на бумаге», при этом не раскрывая реальных последствий такого участия.

Под номинальным директором понимается лицо, которое официально числится руководителем организации, но фактически не участвует в управлении ее деятельностью. При этом, как подчеркивают в ФНС, с точки зрения закона различий между номинальным и фактическим руководителем не существует.

«С точки зрения закона различия между номинальным и реальным руководителем отсутствуют. Формальный директор несет полную ответственность за все нарушения, допущенные организацией», – говорится в разъяснении.

В ведомстве уточнили, что согласие на оформление компании на свое имя может повлечь административную, налоговую, уголовную и субсидиарную ответственность.

По данным налоговых органов, только в 2025 году в правоохранительные структуры было направлено более 87 материалов по фактам номинального руководства. По итогам их рассмотрения возбуждено 29 уголовных дел, а судами вынесено 19 обвинительных приговоров.

Отдельно в ФНС подчеркнули важность профилактики подобных ситуаций, особенно в отношении детей и подростков. Гражданам рекомендуют объяснять несовершеннолетним риски «легкого заработка» и внимательно относиться к подобным предложениям.

Также в ведомстве советуют использовать сервисы проверки: личный кабинет налогоплательщика, систему «Прозрачный бизнес» и сервис проверки статуса самозанятого.

Для защиты персональных данных от незаконной регистрации юрлица можно подать возражение в налоговый орган по установленной форме.