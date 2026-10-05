В ФНС опровергли сообщения о массовых ошибках с налогами на электромобили

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Информация о массовом ошибочном начислении транспортного налога владельцам электромобилей не соответствует действительности. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной налоговой службы.

В ведомстве пояснили, что налоговые льготы для электромобилей устанавливаются на региональном уровне. При расчете налога за 2025 год территориальные органы ФНС применяли льготы в соответствии с условиями, установленными законами субъектов России.

При этом льгота не во всех регионах означает полное освобождение от транспортного налога. В некоторых субъектах она распространяется только на автомобили определенной мощности. Кроме того, ограничения могут действовать для машин средней стоимостью от 10 млн рублей, включенных в перечень Минпромторга.

В ФНС также обратили внимание, что в отдельных регионах льгота действует только для автомобилей с исключительно электрическим двигателем. Например, в Белгородской области она не распространяется на гибриды с двигателем внутреннего сгорания. Ограничения также действуют в Москве.

Если у владельца несколько автомобилей и он не подал заявление о выборе машины для применения льготы, налоговая автоматически предоставляет ее в отношении транспортного средства с максимальной суммой налога. Поэтому электромобиль может не учитываться при предоставлении льготы, если она была применена к другому автомобилю владельца.

В налоговом уведомлении также могут быть указаны другие транспортные средства, по которым начислен налог за 2025 год.

Сведения о типе автомобиля и наличии исключительно электрического двигателя ФНС получает из ГИБДД МВД России. В случае сомнений в правильности расчета автовладельцам рекомендуют обратиться в налоговый орган или подать заявление на перерасчет через личный кабинет налогоплательщика.