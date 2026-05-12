В ФНС напомнили правила указания адреса юрлица при регистрации

Федеральная налоговая служба разъяснила порядок указания адреса юридического лица при подаче документов на государственную регистрацию.

Как сообщили в ведомстве, адрес в заявлении должен быть указан в структурированном виде в соответствии с данными Государственного адресного реестра (ГАР).

В налоговой службе уточнили, что детализация адреса – например, указание офиса, помещения или комнаты – допускается только при наличии этих сведений в ГАР. Если такие данные отсутствуют, адрес необходимо указывать только до уровня здания или сооружения.

В ФНС предупредили, что включение в заявление элементов адреса, которых нет в ГАР, может стать основанием для отказа в регистрации. Исключение составляют случаи регистрации юридического лица по адресу жилого помещения.

При этом отсутствие детализации адреса в ЕГРЮЛ не ограничивает фактическое размещение организации в конкретном помещении.

Проверить наличие адреса в Государственном адресном реестре можно через сервис «Федеральная информационная адресная система» на сайте ФНС России. Кроме того, сведения об отсутствующих элементах адреса можно направить в органы местного самоуправления при заполнении заявления через сервис онлайн-регистрации бизнеса.