Общество 25 февраля 2026 12:23

В ФМБА заявили о готовности трех вакцин от колоректального рака

Три пептидные вакцины для лечения колоректального рака уже подготовлены и скоро начнут вводиться пациентам. Об этом сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева, ее слова приводит РИА Новости.

По словам Яковлевой, в Одинцово, где расположены национальные научно‑клинические центры агентства, вакцина уже зарегистрирована. Медики получили около 400 заявок и проводят отбор пациентов. Первые три вакцины готовы к применению.

Она отметила, что пока для этих препаратов не установлены тарифы, поэтому центры работают за собственный счет. По ее мнению, проект необходимо масштабировать.

