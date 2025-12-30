В ФЛГР отреагировали на высказывания Вальнеса против присутствия Сорина на «Тур де Ски»

Фото: flgr.ru

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал высказывание норвежского лыжника Эрика Вальнеса, раскритиковавшего организаторов «Тур де Ски» за приглашение на соревнования российского тренера Егора Сорина.

«У каждого есть свои полномочия, и решение пригласить Егора Сорина — это решение организаторов «Тур де Ски». Можно говорить что угодно, но при этом с уважением относиться к тем или иным решениям.

При этом приглашение Сорина правомерно, просто так бы это решение не было принято. Все должны быть в равных условиях, даже те, кто выступает в нейтральном статусе», – приводит слова Крянина «Матч ТВ».

В «Тур де Ски» принимают участие спортсмены из России в нейтральном статусе под руководством Егора Сорина – Дарья Непряева и Савелий Коростелев.

«Тур де Ски» проходит в Италии, в Тоблахе, с 28 декабря по 4 января.