В ФК «Нефтехимик» новый хавбек

Состав футбольного «Нефтехимика» пополнил 21-летний полузащитник Евгений Черкес. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Уроженец Воронежа Черкес начинал карьеру в Белгороде, позже играл на молодёжном уровне за «Ростов», последние два сезона провёл в ФНЛ-2 в клубах «Форте» и «Химки-2». В минувшем сезоне полузащитник отыграл за молодежный состав «Химок» 21 матч, голов не забивал. В «Нефтехимике» он будет выступать под номером 20. По данным авторитетного портала transfermarkt.co рыночная стоимость Черкеса составляет 125 тыс. евро.

В тоже время «Нефтехимик» после истечения срока контракта покинул вратарь Вячеслав Исупов, который провёл в нижнекаской команде три сезона. Сыграл в общей сложности 26 матчей (24 в ФНЛ, 2 в Кубке), 6 из них сухих.