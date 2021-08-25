Футбольный клуб «КАМАЗ» подписал контракт с полузащитником «Носты»

Сегодня набережночелнинский футбольный клуб «КАМАЗ», выступающий в первенстве ФНЛ, заключил контракт с 23-летним полузащитником Владиславом Игнатенко.

Предыдущем клубом Игнатенко (рост — 177 сантиметров, вес — 65 килограммов) была «Носта» из Новотроицка. Уроженец Кировска, расположенного в Луганской области Украины, Игнатенко является гражданином России, его контракт с автозаводцами действует до 30 июня 2022 года.

Ранее полузащитник выступал в ярославском «Шиннике» и столичном «Локомотиве-Казанке». Его трансферная стоимость согласно оценке Transfermarkt , составляет 175 тыс. евро.