В ФК «Амкал» рассказали, почему заявили на матч 70-летнего Медведева

Фото: fc-zenit.ru

Основатель медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Попков поделился, для чего пригласил для участия в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России 70-летнего Александра Медведева, бывшего председателя правления «Зенита».

«У нас уже были рекорды: самый молодой футболист, самый высокий футболист, хотели обновить рекорд по самому возрастному. Мы сразу же подумали об Александре Ивановиче, потому что он занимается спортом очень активно, в 70 лет поддерживает форму, и это не каждому дано. Хочется, чтобы он стал хорошим примером как следить за собой и также участвовать в спортивных движухах. Он сразу же отозвался и очень положительно отнёсся к нашей идее», — сказал Попков ТАСС.

Перед матчем футболисты белгородского «Салюта» назвали выход Медведева «пиар-акцией». И они были намерены «пощадить» 70-летнего Медведева.

«Да он выйдет как Волочкова на две минуты, и его сразу заменят», – приводит слова белгородцев телеграм-канал Mash.

Александр Медведев стал самым возрастным игроком в истории России. Он сыграл 23 минуты и был заменен. Ранее данный рекорд принадлежал бизнесмену Владимиру Тумаеву, который принял участие в Кубке России в апреле 2005 года за ижевский «Газовик-Газпром» в возрасте 58 лет и 136 дней.

Матч столичного «Амкала» против белгородского «Салюта» завершился со счетом 2:1 в пользу москвичей. Таким образом, «Амкал» продолжает свои выступления в Кубке страны.