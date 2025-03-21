В FIVB высказались о допуске российских волейболистов к международным соревнованиям

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Международная федерация волейбола (FIVB) прокомментировала возможное возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

«Мы продолжаем следить за ситуацией и следовать рекомендациям МОК для международных федераций относительно участия спортсменов с российскими или белорусскими паспортами в командных видах спорта», –передает сообщение пресс-службы FIVB «Чемпионат».

Напомним, в данный момент проходит четвертьфинал Суперлиги. 19 марта «Зенит-Казань» победил «Кузбасс» (3:0), петербургский «Зенит» обыграл «Локомотив» (3:2), «Белогорье» победило «Динамо-Урал» (3:2). 24 марта московское «Динамо» сыграет с «Динамо-ЛО».