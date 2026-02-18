В FIS высказались относительно проблем с въездом Коростелева и Непряевой на Кубок мира

Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявила, что не несет ответственности за отказ принимающей стороны в выдаче виз в отношении Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на предстоящий этап Кубка мира в Швеции. Разъяснение на эту тему «Матч ТВ» дали в пресс-службе организации.

– Возникнут ли у Коростелева и Непряевой какие‑либо проблемы с въездом в Швецию и участием в этапе Кубка мира в Фалуне? Будет ли FIS каким‑либо образом препятствовать или способствовать этому?

– Политика FIS в отношении нейтральных спортсменов четко гласит, что визовая и въездная политика принимающей страны остается в силе и определяется исключительно принимающей страной. FIS не несет ответственности за отказ в выдаче виз или въезде лицам, получившим право на участие в соответствии с политикой FIS в отношении нейтральных спортсменов, – ответили в пресс‑службе FIS «Матч ТВ» .

Ранее, из слов старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Егора Сорина стало известно, что Дарья Непряева и Савелий Коростелев после завершения выступлений на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия), примут участие на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция), который пройдет с 28 февраля по 1 марта.

Зимние Олимпийские игры-2026 завершатся 22 февраля.