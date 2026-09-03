В FIS рассказали что ждет Большунова при повторной подаче на нейтральный статус

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В Международной федерации лыжного спорта прокомментировали возможное повторное обращение трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова за нейтральным статусом.

В ответ на запрос «Матч ТВ» в FIS пояснили, что спортсмены, ранее получившие отказ, при новой подаче заявки пройдут проверку на соответствие требованиям. Её проведёт независимая внешняя организация.

В федерации также добавили, что принципы и критерии нейтральности будут закреплены в заявке и декларации о соответствии для получения статуса AIN, а также в обновлённой политике FIS. Это означает, что процедура станет более формализованной.

Ранее Большунов и ряд других российских лыжников уже подавали заявки на нейтральный статус, но получили отказ. Нынешние разъяснения FIS дают надежду на пересмотр их ситуации. Окончательное решение по каждому спортсмену будет приниматься индивидуально.