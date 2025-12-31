В Финляндии заявили о задержании судна, подозреваемого в повреждении кабеля

В Финляндии задержали шедшее из Санкт-Петербурга в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадинов судно Fitburg, заподозрив его в повреждении подводных кабелей.

Сначала пресс-служба финской полиции рассказала о повреждении в Финском заливе кабеля телекоммуникационной компании Elisa, связывающего Хельсинки и Таллин, и о задержании пограничной службой судна, предположительно ответственного за нарушение.

Судно стояло в исключительной экономической зоне Финляндии со спущенным якорем, а само повреждение имело место в пределах исключительной экономической зоны Эстонии.

Издано постановление о возбуждении уголовного дела. Полиция расследует инцидент «как умышленное причинение тяжкого ущерба имуществу, покушение на умышленное причинение тяжкого ущерба имуществу и умышленное вмешательство в телекоммуникации».

О том, что задержано именно судно Fitburg с 14 членами экипажа на борту, рассказала финская газета Helsingin Sanomat. Позднее название судна и задержание моряков, среди которых есть граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана, подтвердили финские правоохранители в ходе пресс-конференции.

На то, что судно вышло из Санкт-Петербурга 30 декабря и следовало в Израиль, указывают данные сервиса отслеживания судов MarineTraffic.

По сведениям Helsingin Sanomat, поврежден был кабель не только финской компании Elisa, но и шведской телекоммуникационной компании Arelion.

Посольство России в Финляндии готово оказать необходимую помощь гражданам РФ с задержанного финскими властями судна. «Работаем над прояснением ситуации. Запросили у финской стороны дополнительную информацию», – цитирует заявление дипмиссии РИА Новости.