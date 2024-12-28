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В Финляндии зафиксировали самое сильное в истории землетрясение
Самое сильное землетрясение в истории финской столицы Хельсинки произошло 25 декабря, в день празднования католического Рождества, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Yle.
По словам сейсмолога Хельсинкского университета Тони Вейкколайнена, магнитуда землетрясения составила 1,1. Этот показатель делает его самым мощным землетрясением, зафиксированным в Хельсинки за все время наблюдений. Ощущались толчки в таких районах, как Валлила, Кяпюля и Хаага.
Пока точная причина землетрясения остается неизвестной. Сейсмологи отмечают отсутствие признаков техногенных факторов, передает Yle.
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