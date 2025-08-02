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Общество 2 августа 2025 21:58

В Финляндии провели автопробег за открытие границы с Россией

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Не менее 100 машин поучаствовали в автопробеге, который организовали в Финляндии в поддержку открытия границы с Россией, пишет РИА «Новости».

По словам депутата городского совета Лаппенранты Ивана Девяткина, который стал одним из организаторов автопробега, машин на акции действительно было много.

«Мы имеем право пересекать восточную границу, видеть наших близких, родственников, семью и любимых», — сказал парламентарий.

Отмечается, что проведение автопробега было согласовано с полицией. Мероприятие прошло к закрытому КПП «Нуйямаа» - одному из самых крупных по пассажиропотоку пунктов пересечения границы, пока власти Финляндии его не закрыли.

#Автопробег #финляндия #Россия #открытие границы
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