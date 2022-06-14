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Технологии
14 июня 2022  06:25

В Финляндии представят самый быстрый суперкомпьютер в Европе LUMI

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Финские ученые представили самый быстрый суперкомпьютер в Европе. Его запустили в понедельник, сообщила Европейская комиссия.

«Европейское совместное предприятие по высокопроизводительным вычислениям" (EuroHPC) представляет новейший суперкомпьютер LUMI. Он базируется в Каяани в Финляндии. LUMI - это самый быстрый и самый эффективный с точки зрения энергопотребления суперкомпьютер в Европе, он занял третью позицию в мире по скорости вычислений»  - указано в релизе.

Компьютер создан совместными усилиями EuroHPC и консорциума 10 европейских стран: Бельгии, Дании, Исландии, Норвегии, Польши, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Чехии и Эстонии.

Ожидаемая пиковая мощность этого суперкомпьютера составит 550 петафлопс или 550 миллионов миллиардов вычислений в секунду.

На сегодня в Европе уже работают четыре суперкомпьютера: Discoverer в Болгарии, MeluXina в Люксембурге, Vega в Словении и Karolina в Чехии. Запуск еще нескольких готовится: LEONARDO в Италии, Deucalion в Португалии, and MareNostrum 5 в Испании.

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