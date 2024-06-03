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В Финляндии АЭС «Олкилуото-3» временно перекратила работу из-за неисправности
Атомная электростанция «Олкилуото-3» в Финляндии приостановила работу в связи с технической неисправностью турбины, передает ТАСС.
Производство электроэнергии на третьем энергоблоке АЭС «Олкилуото» было прервано 3 июня 2024 года в 11:41 из-за неполадок в турбинной установке. До возникновения инцидента станция функционировала в штатном режиме. Специалисты выясняют причину неисправности.
Представители оператора АЭС подчеркнули, что данное событие не повлияло на ядерную безопасность станции.
В 2023 году АЭС «Олкилуото-3» уже дважды временно прекращала работу из-за технических сбоев, связанных с турбинной установкой.
АЭС «Олкилуото», расположенная в городе Эурайоки на западе Финляндии, была открыта в 1978 году. Изначально на ней функционировали два энергоблока, а третий блок мощностью 1760 МВт был введен в эксплуатацию в апреле 2023 года после тестового режима. Все три реактора станции обеспечивают более 30% потребляемой в Финляндии электроэнергии.
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