В Финляндии АЭС «Олкилуото-3» временно перекратила работу из-за неисправности

Атомная электростанция «Олкилуото-3» в Финляндии приостановила работу в связи с технической неисправностью турбины, передает ТАСС.

Производство электроэнергии на третьем энергоблоке АЭС «Олкилуото» было прервано 3 июня 2024 года в 11:41 из-за неполадок в турбинной установке. До возникновения инцидента станция функционировала в штатном режиме. Специалисты выясняют причину неисправности.

Представители оператора АЭС подчеркнули, что данное событие не повлияло на ядерную безопасность станции.

В 2023 году АЭС «Олкилуото-3» уже дважды временно прекращала работу из-за технических сбоев, связанных с турбинной установкой.

АЭС «Олкилуото», расположенная в городе Эурайоки на западе Финляндии, была открыта в 1978 году. Изначально на ней функционировали два энергоблока, а третий блок мощностью 1760 МВт был введен в эксплуатацию в апреле 2023 года после тестового режима. Все три реактора станции обеспечивают более 30% потребляемой в Финляндии электроэнергии.