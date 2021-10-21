В Финляндии 76% населения полностью привилось от коронавируса

Власти Финляндии заявили о высоком уровне вакцинации граждан. По последним данным Минздрава страны, полностью от коронавируса привиты 76% населения, а 85% получили первую дозу вакцины, передает РИА Новости.

«Восемьдесят пять процентов целевой группы населения Финляндии для вакцинации против Covid-19, то есть людей в возрасте 12 лет и старше, получили как минимум одну дозу вакцины, а 76% — две дозы вакцины. Согласно текущим оценкам, можно достичь 80% охвата вакцинацией к первой неделе ноября, если рост вакцинации не замедлится», — говорится в сообщении ведомства.

За последние две недели невакцинированные люди в возрасте от 12 до 79 лет с коронавирусом получали медицинскую помощь в 19 раз чаще, чем лица той же возрастной категории, которые полностью завершили вакцинацию.

В целом уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние 14 дней в Финляндии составила 137 случаев на 100 тысяч жителей, что на 10% больше, чем в предыдущий двухнедельный период.

Среди непривитых финских граждан наибольшее количество случаев заражения коронавирусом было выявлено среди людей в возрасте от 12 до 49 лет.