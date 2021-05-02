В финале Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги примут участие три команды из РТ

В Сочи с 3 по 16 мая пройдет финальный этап X Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги. Участниками соревнований станут три татарстанские команды.

Команда «Торнадо» поборется за кубок в «Лиге чемпионов» среди 32 команд, «Тимерхан» (Богатые Сабы) — в «Лиге Надежды» среди 28 команд.

«Казанские Драконы» посоревнуются за Кубок чемпионов с семью командами — победителями прошлых лет в дивизионе «Любитель 40+». В этой категории выступают игроки-любители старше 40 лет, не игравшие ранее на профессиональном уровне. Среди этих команд разыграют и главный трофей Ночной хоккейной лиги — «Кубок Крутова» и грант на строительство крытой ледовой арены в своем регионе.