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Ру Тат
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2 мая 2021  20:22

В финале Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги примут участие три команды из РТ

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В Сочи с 3 по 16 мая пройдет финальный этап X Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги. Участниками соревнований станут три татарстанские команды. 

Команда «Торнадо» поборется за кубок в «Лиге чемпионов» среди 32 команд, «Тимерхан» (Богатые Сабы) — в «Лиге Надежды» среди 28 команд. 

«Казанские Драконы» посоревнуются за Кубок чемпионов с семью командами — победителями прошлых лет в дивизионе «Любитель 40+». В этой категории выступают игроки-любители старше 40 лет, не игравшие ранее на профессиональном уровне. Среди этих команд разыграют и главный трофей Ночной хоккейной лиги — «Кубок Крутова» и грант на строительство крытой ледовой арены в своем регионе.

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