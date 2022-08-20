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Ру Тат
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Спорт
20 августа 2022  16:31
Cергей Гаврилов

В финале Спартакиады сыграют два «Зенита»

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Завершился групповой этап мужского волейбольного турнира Всероссийской Спартакиады. Завтра в Москве в финале сыграют казанский и питерский «Зениты».

Под флагом сборной Татарстана казанцы выиграли все 7 матчей из 7. Сборная Санкт-Петербурга заняла второе место с пятью победами при двух поражениях (от казанцев и московского «Динамо»). В «бронзовом» матчей завтра же сойдутся сборная Москвы («Динамо», 5-2) и сборная Белгородской области («Белогорье», 4-3).

Добавим, что в женском волейбольном турнире сборная Татарстана («Динамо-Ак Барс») лидирует с тремя победами после трех туров.

#волейбол #зенит-казань
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