В финале Спартакиады сыграют два «Зенита»

Завершился групповой этап мужского волейбольного турнира Всероссийской Спартакиады. Завтра в Москве в финале сыграют казанский и питерский «Зениты».

Под флагом сборной Татарстана казанцы выиграли все 7 матчей из 7. Сборная Санкт-Петербурга заняла второе место с пятью победами при двух поражениях (от казанцев и московского «Динамо»). В «бронзовом» матчей завтра же сойдутся сборная Москвы («Динамо», 5-2) и сборная Белгородской области («Белогорье», 4-3).

Добавим, что в женском волейбольном турнире сборная Татарстана («Динамо-Ак Барс») лидирует с тремя победами после трех туров.