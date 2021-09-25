В финале Школьной лиги по тэг-регби сразились учащиеся из 10 районов РТ

Сегодня в Казани прошел финал республиканских соревнований Школьной лиги по тэг-регби «Будь в игре». Участниками турнира стали 18 лучших команд из 10 районов Татарстана.

Тэг-регби — это детская разновидность регби: бесконтактная, с облегченным мячом, без жестких захватов. Основными показателями здесь являются скорость и координация, поэтому в одной команде могут выступать и мальчики, и девочки.

Так, сегодня на поле вышли участники двух возрастных категорий — учащиеся 4 — 5-х и 6 — 7-х классов. Они представляли Нижнекамский, Тукаевский, Арский, Буинский, Зеленодольский, Лениногорский, Альметьевский, Лаишевский, Чистопольский и Елабужский районы Татарстана.

По итогам состязаний в старшей группе победителем стала команда Арского района, второе место заняли представители Буинского, третье — Альметьевского района. Среди учеников 4 — 5-х классов лучшими оказались ребята из Набережных Челнов, на вторую строчку поднялись школьники из Арского района, третью — из Елабуги.

Церемонию награждения провел главный тренер казанской «Стрелы» — южноафриканский специалист Пи Джей Нил. Он поздравил победителей соревнований и сфотографировался с ребятами.

Школьная лига завершила сезон 2020/2021, следующий должен стартовать в ноябре-декабре. По словам генерального менеджера Федерации регби Татарстана Владислава Максимова, в планах Школьной лиги расширение географии участников. Пока в соревнованиях принимают участие 10 муниципалитетов республики.

Тэг-регби активно развивается в Татарстане: создаются детские, любительские, семейные лиги, дисциплина включена в школьную программу. В планах федерации также организация бизнес-лиги.