В финале премии «Студент года» в Казани поучаствуют около 400 студентов

Финал Российской национальной премии «Студент года» профессиональных образовательных организаций в Казани объединит на площадке около 400 студентов из 60 регионов РФ.

Как рассказал зампредседателя Российского союза молодежи Алексей Кривицкий, студенты приедут даже из Камчатки и Калининграда. Также в этом году в финале премии впервые будет участвовать студент из Запорожской области Леонид Баранов. Он выступит в номинации «Спортсмен года», пишет ТАСС. Уточняется, что большие делегации приедут из Томской, Свердловской и Липецкой областей.

Представляя участников премии, Кривицкий отметил, что они смогут встретиться на этой площадке с новыми знакомыми и экспертами, увидеть образовательные мастер-классы, конкурсы. Он также пожелал всем удачи и новых побед.

Напомним, что конкурс продлится три дня. За это время участники представят себя в 11 номинациях: «Председатель совета обучающихся года», «Профессионал года», «Общественник года», «Староста года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Добровольческое объединение года», «Патриотическое объединение года», «Студенческое медиа года», «Студенческий клуб года», «Киберспортивный клуб года».

Эксперты на конкуре — общественные, политические и научные деятели, спортсмены, деятели культуры и искусства, журналисты и медийные личности. Все они оценят студентов по индивидуальным и коллективным номинациям. Финал премии пройдет 30 ноября 2023 года: там огласят имена победителей и обладателя Гран-при — главной награды.

Учредитель и организатор премии в 2023-м — «Российский союз молодежи» и правительство РТ. Также поддерживает проект Минпросвещения РФ и программы Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) «Больше, чем путешествие».

Российская национальная премия «Студент года» — уникальный конкурс для обучающихся образовательных организаций России, которые имеют особые достижения в учебе, спорте, творчестве, а также научной и общественной деятельности.