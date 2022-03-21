В финале премьерных гастролей Ярославский ТЮЗ рассмешил казанцев «Пижамой на шестерых»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани комедией по пьесе французского драматурга Марка Камалетти «Пижама на шестерых, или Ужин по-французски» завершились первые для Ярославского театра юного зрителя гастроли в столице РТ.

Динамичное действо комедии положений с присущим французским изящным и пикантным, но не грубым юмором – два акта, увлекающих и вызывающих улыбку с первых минут. Для самой ярославской труппы постановка – тоже новинка.

Подчеркнутая актуальность и реалистичность сюжета, в котором в доме семейной пары помимо их самих оказываются одновременно приглашенные любовники и жены, и мужа, а также смекалисто-расчетливая кухарка, соглашающаяся подыграть, не бесплатно, любому новому вранью во благо, обыграна дополнительно современными деталями интерьера и модными гротескными образами избранных персонажей.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Например, женщина весомых достоинств Сюзи появляется в комедии в ярко-красной косухе поверх несуразного черного платья и в черных колготках, усыпанных серебристыми стразами. Вторая Сюзи – полная противоположность, молодая стройная брюнетка в розовом мини, на розовых же туфлях с наглой шпилькой и в розовой шубке. Гостьям приходится поменяться «ролями», скрывая, кто они на самом деле, но врут и притворяются в этой истории не только они, но и оба супруга, а также любовник жены.

«Может, у нас не роман, так – стишок на полстранички?» – подкалывает Сюзи весомых достоинств, нанятая изначально как кухарка ради приготовления ужина.

Легенда кто есть кто комично и стремительно за спектакль меняется несколько раз. Ближе к развязке появляется еще один персонаж, добавляющий «перца», - ревнивый брутальный муж-байкер кухарки.

Зрительный зал был полон до начала спектакля, весел и счастлив на его протяжении и по окончании – легким, уморительным, узнаваемым вполне жизненным диалогам и обстоятельствам. Некоторые в диалогах признавались, что посетили и накануне еще один взрослый спектакль гастролеров – «Супница, или Кипящие страсти» - и тоже остались в восторге. Еще три постановки Ярославский ТЮЗ, напомним, привез в Казань для зрителей от 6 и от 12 лет.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Пять прекрасных дней артисты Ярославского ТЮЗа радовали нас своими спектаклями. К сожалению, сегодня был последний спектакль, к счастью, мы с ними познакомились. С большой-большой радостью в эти же дни труппа Казанского ТЮЗа выступала на сцене Ярославского театра и радовала своими спектаклями их зрителей. У меня очень приятная торжественная миссия – от имени министра культуры РТ вручить благодарность и этот прекрасный букет цветов директору Ярославского ТЮЗа, заслуженному работнику культуры РФ Наталие Прокиной. Передаем им также наши вкусные национальные гостинцы, чтобы они по дороге, к себе возвращаясь, могли отведать и наш чак-чак, и наш эчпочмак», – сказала директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева.

Директор Ярославского ТЮЗа Наталия Прокина отметила, что первые гастроли в Казань оказались непростыми (сцена Ярославского ТЮЗа в три раза больше, актерам пришлось адаптировать постановки на месте – прим. Т-и), но коллектив работал честно и откровенно.

«Мы очень надеемся, что в ваших душах, в ваших сердцах подольше останутся наши теплота, наши улыбки – поверьте, мы очень старались. Мы очень благодарны и зрителю – у вас прекрасные в Казани зрители. Спасибо большое Казани!» – сказала Наталия Прокина.

В память о завязавшейся дружбе директор Ярославского ТЮЗа подарила казанским коллегам символ Ярославской губернии – фигурку медведя в технике майолика.

В апреле, напомним, Казанский ТЮЗ примет на своей площадке с гастролями Рязанский ТЮЗ.