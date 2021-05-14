Два представителя Татарстана выступят в финале конкурса «Мастера гостеприимства»

Татарстанцы Тимур Гильмутдинов и Галина Шарафутдинова стали победителями полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», завершившегося в Перми. Всего в финал проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» вышли 30 участников из 15 регионов страны, сообщают организаторы мероприятия.

«В региональном полуфинале второго сезона конкурса „Мастера гостеприимства“ приняли участие 129 конкурсантов из 26 регионов России, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного тестирования. Во время конкурсных испытаний участники решали региональные кейсы, представляли свои проекты, а эксперты индустрии не только оценивали их и выбирали лучшие, но и провели для всех участников панельную дискуссию», — говорится в сообщении.

Победители полуфинала предложили нестандартные подходы к решению задач, которые ставили наставники и партнеры конкурса. Это IT-решения, новые способы привлечения туристов, яркие события и возрождение народных традиций и промыслов. От Татарстана путевку в финал получили Тимур Гильмутдинов и Галина Шарафутдинова из Казани.

Тимур Гильмутдинов представил проект «Институт сказок». Через погружение в местный фольклор он предлагает рассказывать гостям региона о культуре, местных традициях и быте народа, чтобы соориентировать их по туристическим маршрутам региона. Галина Шарафутдинова презентовала проект «Мобильный Татарстан». Он направлен на создание инфраструктуры для автомобильных путешествий путем строительства кемпингов европейского уровня. Цель проекта заключается в создании условий для путешествий, знакомстве туристов с историей и культурой региона.

Региональные полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в 2021 году прошли в шести городах России: Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми. Финал конкурса пройдет в июне в Нижнем Новгороде. Конкурс организован благодаря федеральному проекту «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Фото пресс-службы Президента РТ