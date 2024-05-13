В финал «Звезд из завтра» прошли хор из Челнов, ансамбль из Нурлата и 28 ребят со всей РТ

Концерт финалистов Республиканской творческой программы для юных музыкантов «Звезды из завтра» пройдет сегодня, 13 мая, в Большом концертном зале имени Сайдашева. Об этом на тематической пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал автор проекта, художественный руководитель программы и оркестра La Primavera, дирижер Рустем Абязов.

«Я всегда говорю, что очень горжусь этим проектом, потому что в мире, насколько я знаю, аналогов ему нет. Конечно, оркестры приглашают время от времени для участия в концертах с ними детей, солистов, но, как правило, это или лауреаты конкурсов или учащиеся специализированных музыкальных школ, и, конечно, это все происходит на базах этих самых оркестров. У нас другая ситуация. Мы хотим обратить внимание на обычные музыкальные школы-семилетки. Этим мы в первую очередь отличаемся», — подчеркнул Абязов.

Участниками отборов в этом сезоне «Звезд из завтра» стали около тысячи талантливых ребят из музыкальных школ и детских творческих коллективов из разных районов республики. В финальном концерте участие примут старший специальных хор «Дети солнца» Набережночелнинской детской музыкальной школы № 3, вокальный ансамбль «Лазоревый цвет» Нурлатской детской школы искусств «Сәләт», а также 28 ребят из населенных пунктов районов Татарстана.

Впервые, сообщил Абязов, в этом году в финал республиканской программы вышел участник из Буинска. Это ученик 7-го класса Буинской детской школы искусств Булат Садретдинов. Он исполнит на фортепиано в оркестровке Рустема Абязова «Рондо-токката» Дмитрия Кабалевского.

«La Primavera вообще этим и отличается, и в своем творчестве, — мы разнообразны. И мы, конечно, не ограничиваем детей никакими рамками. Но, например, в сегодняшнем финальном концерте будут два джазовых номера, таких, которые еще нужно поискать вообще на просторах России даже среди профессиональных джазовых исполнителей. Это две вокалистки — одна из Казани, другая из Нижнекамска, которые поют джаз на таком уровне, что я просто поражен, как в таком возрасте это вообще возможно», — сказал дирижер.

Программа «Звезды из завтра» отмечает в этом году десять лет. В самом начале ее «биографии» был период, признался Абязов, когда в конкурсе участвовали учащиеся специальной музыкальной школы при Казанской консерватории. По задумке, юные музыкальные таланты выступают, исполняя произведения вместе с оркестром La Primavera. Для этого художественный руководитель проекта создает оркестровки к ним. И поскольку выступить на настоящей сцене с оркестром у учащихся обычных музыкальных школ возможности нет в отличие от школы при консерватории, со временем «Звезды из Завтра» стали искать таланты именно среди учеников музыкальных школ-семилеток.

«Пять лет назад я вышел с таким предложением, тогда поддержал нас Раис Республики Татарстан [Рустам Минниханов], поддержало Министерство культуры и вот уже пятый год эта программа имеет статус республиканской программы поддержки юных музыкантов», — напомнил Абязов.

Попробовать себя в «Звездах из завтра» могут юные музыканты всех жанров в возрасте от 7 до 18 лет. Татарстан условно поделен на 6 секторов вокруг крупных городов, где проходят прослушивания и концерты районного уровня. Рустем Абязов лично оценивает каждого участника и в Казани, и в Набережных Челнах, и в Бугульме, и в Альметьевске, и в Нижнекамске, и в Буинске.

Так в этом году в финальном концерте с оркестром La Primavera сыграет «Ноктюрн» Багдасаряна юная скрипачка Азалия Гиззатуллина — учащаяся 8-го класса Детской музыкальной школы Нижнекамска. Прослушивания и отборы в «Звезды из завтра» она проходила уже пять сезонов, но впервые вышла в финал.

«Это очень волнительно, но с каждым разом опыта все больше, и с каждым годом получаешь все больше удовольствия от репетиций. Каждый раз все больше положительных эмоций. На сцене это такая свобода и чувство полета, которые не забываются. С моим педагогом (Мария Хусаинова — прим. Т-и) мы старались выбирать интересные, нестандартные произведения, которые, может быть, мало кто слышал. Они все были разных жанров. В этот раз я играю „Ноктюрн“, он очень сложный — там есть фрагменты, требующие много внимания. Нужно получать удовольствие от игры, тогда все получится», — рассказала Азалия Гиззатуллина.

Преподаватель Бугульминской детской школы искусств Галина Бузик сделала акцент на том, что участие в Республиканской творческой программе для юных музыкантов «Звезды из завтра» бесплатное — не требует от родителей участников взносов.

«В нашем секторе мы уже четвертый год принимаем участие в этой программе. Я своими глазами вижу, насколько детям это важно, как у них горят глаза. Они меняются даже в учебном процессе — у них появляются стремления, они ищут самостоятельно репертуар, начинают больше музыки слушать самостоятельно, ищут программы, которые бы подошли к этому фестивалю. Все хотят принимать участие хотя бы в прослушивании, чтобы показать себя. Это дает возможность детям, которые живут в провинциальных городах и не имеют даже возможность выехать в большие города послушать классическую музыку, исполняемую вживую, прививает любовь к академическому образованию, к классической музыке. Огромный плюс, что это все проходит бесплатно. У родителей в маленьких городах нет финансовых возможностей, этот проект приносит огромную пользу — и детям, и нам как педагогам», — отметила Бузик.

Концерт финалистов «Звезд из завтра» начнется в 18.30 и пройдет в двух отделениях.