В финал выборов председателя «Совета первых» в Татарстане вышли два школьника из Казани

По итогам единого тура выборов татарстанского председателя «Совета первых» в финал вышли два школьника из Казани: Камилла Нуруллина и Ислам Гаврилов. Всего проголосовала 21 тыс. учащихся, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Движения первых».

«Нам было принципиально важно, чтобы „Советы первых“ по всей республике были сформированы по модели полноценных взрослых выборов с агитационными кампаниями, дебатами, избирательными штабами и прочее. Здесь благодарим за содействие ЦИК РТ. Единый день голосования по всей республике прошел 2 декабря. Детского лидера региона могли выбрать только сами дети — школьники и студенты колледжей», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе.

Имя председателя будет объявлено в понедельник, 11 декабря, на платформе «Я — школьник».

Система «Советов первых» будет сформирована на трех уровнях: первичном, местном и региональном. Они будут работать в рамках каждого из 12 направлений «Движения первых», выполнять наставническую функцию «дети детям», представлять интересы детей и молодежи, запускать детские дирекции и команды волонтеров и курировать их работу, инициировать и проводить мероприятия — конкурсы, фестивали, семинары, мастер-классы и другие проекты на всех уровнях, организовывать информационные кампании по популяризации движения в республике, представлять интересы татарстанских участников движения на федеральном уровне.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего, 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.