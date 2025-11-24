Два проекта РТ о патриотических маршрутах вышли в финал премии «Больше, чем путешествие»

Завершился заочный этап Всероссийской премии «Больше, чем путешествие», реализуемой в рамках одноименной программы Росмолодежи. Экспертный совет определил финалистов, которые продолжат участие в очном этапе в Москве, среди них – два проекта от Татарстана.

Участники от РТ прошли в финал в двух номинациях – «Больше, чем медиа» и «Больше, чем тур».

В номинации «Больше, чем медиа» в финал вышел медиапроект «Вдохновляю путешествовать по России», автор – Регина Димитриева. В номинации «Больше, чем тур» финалистом стал проект туроператора «Казань 360», который представляет Резеда Насретдинова.

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что на конкурс поступило около 8 тыс. заявок со всей страны, а сама инициатива объединила людей, которые через путешествия по России формируют у молодых граждан духовно-нравственные ориентиры, патриотические ценности и чувство любви к Родине.

Чернышенко подчеркнул, что среди заявителей были студенты, педагоги, представители музеев, крупных промышленных предприятий, экскурсоводы, специалисты туристической индустрии и сферы гостеприимства.

Авторами проектов также стали предприниматели, туроператоры, специалисты в области молодежной политики и патриотического воспитания. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров сообщил, что до заключительного этапа дошли 72 финалиста, отобранные экспертами в ходе заочного отбора.

Он отметил, что среди инициатив представлены патриотические маршруты, экскурсии на промышленные объекты и в атомные города, медиапроекты, раскрывающие самобытность территорий и культурный код регионов. Гуров подчеркнул, что финалистов ожидают очные защиты проектов, а победителей определят по совокупности экспертных оценок и итогов народного голосования, которое стартует в ноябре.

Он добавил, что имена лауреатов объявят 24 декабря на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия».

Эксперты оценивали претендентов по общим и специальным критериям для каждой номинации. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, вышли в финал. Генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина отметила, что участие в премии стало ценным опытом и для экспертного сообщества: более 300 специалистов проводили оценку проектов.

Она подчеркнула вклад представителей туротрасли, некоммерческого сектора, госкорпораций и партнерских организаций, а также выразила благодарность за их участие в развитии системы общественно полезных и патриотических путешествий.

Для финалистов проводят онлайн-лекции и мастер-классы от руководства Росмолодежи, представителей медиаиндустрии, бизнеса и общественных организаций. Участникам рассказывают об эффективных коммуникациях, привлечении туристов, создании личного бренда и работе с общественными инициативами.

Роспатриотцентр Росмолодежи организовал вебинар о содержательном туризме и его роли в воспитании патриотов. Участники обсудили, как поездки по России помогают молодым людям открывать историю и культуру страны, формируют чувство сопричастности и гордости за Родину.

Директор Роспатриотцентра Елена Беликова подчеркнула, что работа на мемориалах помогает молодым людям брать на себя ответственность за сохранение памяти и формировать ценности уважения, благодарности и служения своей стране.

Финалисты также приняли участие в мастер-классах на образовательной платформе программы, где выступали приглашенные эксперты.

12 ноября финалисты участвовали в вебинаре Центра стратегических разработок – партнера номинации «Больше, чем регион». Мероприятие было посвящено повышению туристической привлекательности территорий, современным инструментам территориального брендинга и креативным подходам к продвижению регионов.

Модератором выступил заместитель генерального директора ЦСР Дмитрий Смольников, а спикерами стали преподаватели факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Анастасия Урнова и Александр Алексеев. Смольников уточнил, что Урнова подробно остановилась на основах формирования бренда, а Алексеев продемонстрировал практические подходы к созданию сильного бренда.

Он также сообщил, что лично проведет программу наставничества для финалистов. По словам Смольникова, ЦСР располагает большим опытом в сфере брендинга и продвижения регионов, и эта экспертиза будет полезна тем, кто развивает систему молодежных путешествий.

Он добавил, что победителей премии в 2026 году ожидает специальная программа по продвижению молодежного туризма, подготовка которой уже началась. Смольников обратил внимание, что в заявках участников недостаточно освещены вопросы финансирования проектов, хотя грамотное бюджетирование является ключевым фактором успеха.

Полный список финалистов опубликован на официальном сайте премии. Отдельно будет размещен рейтинг топ-50 участников в номинации «Больше, чем путешественник».

С 2025 года программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» стала частью федерального проекта «Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодежь и дети».