В финал муниципального этапа фестиваля «Эхо веков в истории семьи» вышли 40 семей

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу

Муниципальный этап фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» прошел в Татарстане. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по архивному делу.

«В этом году фестиваль собрал 148 семей из 36 муниципальных районов республики, Набережных Челнов и Казани. Каждая семья представила уникальную историю своего рода, бережно сохраняя память о предках и укрепляя связь поколений», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу

По результатам муниципального этапа определены 40 семей-победителей, которые будут представлять свои районы на предстоящем зональном этапе. Мероприятие организовано благодаря госпрограмме РТ «Развитие архивного дела в РТ» и проводится Государственным комитетом РТ по архивному делу с 2019 года.

За это время фестиваль родословной стал важной культурной традицией Татарстана, способствующей сохранению исторической памяти, национальных традиций и укреплению семейных ценностей. Организация и проведение мероприятия способствуют достижению целей национального проекта «Семья».