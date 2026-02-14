news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 14 февраля 2026 13:36

В финал муниципального этапа фестиваля «Эхо веков в истории семьи» вышли 40 семей

Читайте нас в
Телеграм
В финал муниципального этапа фестиваля «Эхо веков в истории семьи» вышли 40 семей
Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу

Муниципальный этап фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» прошел в Татарстане. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по архивному делу.

«В этом году фестиваль собрал 148 семей из 36 муниципальных районов республики, Набережных Челнов и Казани. Каждая семья представила уникальную историю своего рода, бережно сохраняя память о предках и укрепляя связь поколений», – рассказали в пресс-службе.

фестиваль

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу

По результатам муниципального этапа определены 40 семей-победителей, которые будут представлять свои районы на предстоящем зональном этапе. Мероприятие организовано благодаря госпрограмме РТ «Развитие архивного дела в РТ» и проводится Государственным комитетом РТ по архивному делу с 2019 года.

За это время фестиваль родословной стал важной культурной традицией Татарстана, способствующей сохранению исторической памяти, национальных традиций и укреплению семейных ценностей. Организация и проведение мероприятия способствуют достижению целей национального проекта «Семья».

#эхо веков — тарихта без эзлебез #фестиваль-конкурс #семьи
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с первым заместителем председателя правления Сбербанка

Рустам Минниханов встретился с первым заместителем председателя правления Сбербанка

13 февраля 2026
В Москве у памятника Мусе Джалилю прошла акция к 120-летию со дня рождения поэта

В Москве у памятника Мусе Джалилю прошла акция к 120-летию со дня рождения поэта

13 февраля 2026