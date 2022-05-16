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Общество
16 мая 2022  06:57

В финал конкурса «Моя страна — моя Россия» прошли 16 татарстанцев

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Республика Татарстан вошла в десятку лидеров по числу финалистов в 2022 году – в очном этапе конкурса «Моя страна — моя Россия» 16 жителей региона. Теперь им предстоит очная защита своих проектных инициатив.

Проекты татарстанцев представлены в номинациях:

  • «Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей страны», реализуется совместно с ОАО «Российские железные дороги», 
  • «Культурное наследие моей страны», реализуется при поддержке Российского исторического общества и МГПУ им. М.Е. Евсевьева, 
  • «Мое здоровье», реализуется при поддержке Министерства здравоохранения РФ и УГМУ Минздрава России, 
  • «Моя педагогическая инициатива», реализуется при поддержке Российской академии образования и Госкорпорации «Роскосмос», и ряде других тематических направлений конкурса.

 

Подведение итогов и награждение пройдет в Санкт-Петербурге.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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