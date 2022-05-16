В финал конкурса «Моя страна — моя Россия» прошли 16 татарстанцев

Республика Татарстан вошла в десятку лидеров по числу финалистов в 2022 году – в очном этапе конкурса «Моя страна — моя Россия» 16 жителей региона. Теперь им предстоит очная защита своих проектных инициатив.

Проекты татарстанцев представлены в номинациях:

«Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей страны», реализуется совместно с ОАО «Российские железные дороги»,

«Культурное наследие моей страны», реализуется при поддержке Российского исторического общества и МГПУ им. М.Е. Евсевьева,

«Мое здоровье», реализуется при поддержке Министерства здравоохранения РФ и УГМУ Минздрава России,

«Моя педагогическая инициатива», реализуется при поддержке Российской академии образования и Госкорпорации «Роскосмос», и ряде других тематических направлений конкурса.

Подведение итогов и награждение пройдет в Санкт-Петербурге.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».