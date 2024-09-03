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В филиале КФУ в Челнах после капремонта открылось общежитие на 500 мест
В Набережночелнинском институте КФУ после ремонта торжественно открылось общежитие (корпус «Б») по адресу: проспект Мира, 17 Б. Об этом сообщает инфоцентр вуза.
Общежитие рассчитано на 500 мест. В ходе работ была заменена крыша, все коммуникации, лифты, все окна и двери, установлена новая входная группа, сделан новый потолок, заменена сантехника, плиты. На каждом этаже установили по два холодильника, а на первом этаже появилось новое общественное пространство.
Набережночелнинский институт КФУ осуществляет подготовку специалистов по программам инженерно-технического, физико-математического, социально-гуманитарного, экономического, юридического профилей, в сфере информационных систем.
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