news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 3 сентября 2024 13:06

В филиале КФУ в Челнах после капремонта открылось общежитие на 500 мест

Скопировать ссылку

В Набережночелнинском институте КФУ после ремонта торжественно открылось общежитие (корпус «Б») по адресу: проспект Мира, 17 Б. Об этом сообщает инфоцентр вуза.

Общежитие рассчитано на 500 мест. В ходе работ была заменена крыша, все коммуникации, лифты, все окна и двери, установлена новая входная группа, сделан новый потолок, заменена сантехника, плиты. На каждом этаже установили по два холодильника, а на первом этаже появилось новое общественное пространство.

Набережночелнинский институт КФУ осуществляет подготовку специалистов по программам инженерно-технического, физико-математического, социально-гуманитарного, экономического, юридического профилей, в сфере информационных систем.

#КФУ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100