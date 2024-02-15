В филиалах казанского ИТ-парка стартует программа обучения школьников

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

Сегодня в Мамадышском районе Татарстана открылась программа обучения IT-специальностям на базе филиальных площадок казанского ИТ-парка. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

Программа нацелена на развитие IT-предпринимательства в муниципальных районах республики, как это предусмотрено национальным проектом «Цифровая экономика РФ», инициированным Президентом России Владимиром Путиным.

В церемонии открытия приняли участие глава Мамадышского района РТ Анатолий Иванов, заместитель директора ИТ-парка Ляля Бикчентаева и руководитель сектора муниципального развития ИТ-парка Аяз Сарваров.

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

«ИТ-парк является ключевым партнером, который создает возможности для развития в области информационных технологий на территориях. Открытие филиальных площадок в муниципальных районах Татарстана помогает развивать IT-сообщества и образовательные форматы на местах, формировать кадры для развития цифровой экономики», —подчеркнула Ляля Бикчентаева.

Программа единовременно стартует во всех филиалах ИТ-парка. Обучившиеся языкам программирования кураторы будут вести образовательные курсы для школьников в филиалах, тем самым способствуя популяризации IT-специальностей в муниципалитетах.

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

По итогам обучения в каждом районе, где имеются филиалы, пройдут хакатоны с привлечением местных предпринимателей. Школьники смогут почувствовать себя настоящими разработчиками и придумать решения для местного бизнеса.

Создание филиалов казанского ИТ-парка во всех районах Татарстана является одной из важнейших задач, поставленных Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Уже открыты десять филиалов: Лениногорский, Мамадышский, Нурлатский, Ютазинский, Высокогорский, Кукморский, Сабинский, Менделеевский, Нижнекамский и Пестречинский.