17 марта 2026 17:58

В ФИФА прокомментировали слухи о переносе матчей сборной Ирана из США

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Международная федерация футбола отреагировала на информацию о возможном изменении локаций для игр сборной Ирана на предстоящем чемпионате мира. Ранее о переговорах по этому вопросу сообщил глава иранской федерации Мехди Тадж.

Как заявил представитель ФИФА в ответ на запрос The Athletic, организация находится в постоянном диалоге со всеми участвующими ассоциациями, включая Иран. При этом в федерации подчеркнули, что не видят оснований для изменения утвержденного графика. «ФИФА рассчитывает на то, что все участвующие команды будут соревноваться в соответствии с расписанием матчей, объявленным 6 декабря 2025 года», — цитирует представителя ФИФА The Athletic.

Напомним, сборная Ирана, прошедшая отбор от Азии, попала в группу G вместе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Согласно календарю, иранцам предстоит сыграть два матча в Лос-Анджелесе (против Новой Зеландии и Бельгии), а заключительную игру группового этапа против Египта — в Сиэтле.

#ФИФА #иран и сша
