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На главную ТИ-Спорт 4 августа 2026 12:43

В ФИФА опровергли созвон Инфантино с администрацией Трампа

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В ФИФА опровергли созвон Инфантино с администрацией Трампа
Фото: «Татар-информ

В ФИФА назвали «чистой выдумкой» сообщения о том, что президент организации Джанни Инфантино связывался с администрацией Дональда Трампа для получения поддержки на выборах. Ранее появилась информация о возможном созвоне, но позже ее опроверг помощник госсекретаря США.

«Президент ФИФА в последние дни не звонил ни президенту США, ни кому-либо из членов его администрации. Это чистая выдумка», – приводит слова представителя ФИФА журналист Бен Джейкобс.

Выборы президента ФИФА пройдут в марте 2027 года. Ранее сообщалось, что Англия и Уэльс отозвали письма в поддержку Инфантино. В ФИФА опровергают контакты с американской администрацией.

#ФИФА
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