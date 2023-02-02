В февральские праздники введут дополнительные поезда из Казани в Москву и Санкт-Петербург

В февральские праздники между Казанью и Москвой будут курсировать семь дополнительных поездов. Еще два поезда свяжут столицу Татарстана и Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«Всего на период февральских праздничных дней в сообщении со станциями Горьковской железной дороги назначено 16 дополнительных поездов. Они будут курсировать на наиболее востребованных направлениях с 21 по 27 февраля», – отметили в пресс-службе.

При повышенном спросе на поездки в составы уже назначенных поездов могут быть включены дополнительные вагоны.