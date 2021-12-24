В феврале хлеб и масло в России могут подорожать на 2,1%

В настоящее время в России практически стабилизировались цены на хлеб и муку, однако ожидается небольшое их повышение, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза. Так, в феврале стоимость пшеничного хлеба может подняться на 2,1%.

«В настоящее время цены производителей на муку и хлеб практически стабилизировались, отмечается их незначительное повышение. Между тем негативное влияние на ценовую динамику будет оказывать продолжающийся рост затрат отечественных производителей из-за удорожания коммунальных услуг, логистики, упаковки и других составляющих себестоимости», — объяснили ситуацию в ведомстве.

Кроме того, дополнительным риском может стать подорожание пшеницы на мировом рынке, связанное с низким урожаем в странах северного полушария. В докладе Минсельхоза прогнозируется, что к февралю у производителей пшеничная мука может вырасти на 2,9% относительно показателей ноября текущего года, а в рознице достичь 47 рублей за один килограмм (+3,7%).

Также в феврале ожидается рост цен на подсолнечное масло. Оно может подорожать на 2,2% в сравнении с ноябрем 2021 года.