В феврале в Татарстане вырос спрос на продавцов, водителей и рабочих

В феврале 2022 года количество активных вакансий в Татарстане выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.

Активность работодателей в регионе выше, чем по стране в целом: по России количество вакансий увеличилось на 26% к прошлому году.​ ​В Татарстане наиболее ощутимо вырос спрос на работников в профессиональных сферах «Добыча сырья», «Строительство, недвижимость», «Спорт, фитнес, красота» и «Рабочий персонал», отмечают аналитики сервиса.

Вместе с тем сократилось количество активных вакансий в профобластях «Автомобильный бизнес» и «Туризм, гостиницы, рестораны», а также в банковской сфере.

Наиболее востребованными у работодателей Татарстана сегодня являются специалисты профессиональных сфер «Продажи», «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость», «Производство» и «Транспорт, логистика».