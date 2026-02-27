news_header_top
Общество 27 февраля 2026 11:40

В феврале в Татарстане снизилась заболеваемость гриппом

Любовь Авдонина
Фото: © Рамиль Гали /«Татар-информ»

В Татарстане снижается заболеваемость гриппом. К концу февраля его доля в структуре заболеваемости составляет лишь 26%. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«С четвертой недели года ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ стабилизировалась. От недели к неделе прироста нет. Еженедельно мы фиксируем до 12 тысяч случаев – это ниже эпидпорога на 47%», – отметила спикер.

В то время как вирус гриппа уходит, его место занимают другие ОРВИ, добавила Авдонина.

#заболеваемость ОРВИ и гриппом #Здоровье #медицина
