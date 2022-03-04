В феврале в России заметно вырос спрос на психологов

За последний месяц в России вырос спрос на психологов, в том числе корпоративных, и коучей в сфере психологии по сравнению с началом 2021 года на 11%. Об этом сообщает сегодня пресс-служба hh.ru.

«Сначала февраля российские работодатели разместили более 500 новых вакансий для психологов и других специалистов в сфере психологии. По сравнению с началом 2021 года спрос на психологов в целом по России вырос на 11%, при этом лидерами по спросу на данных специалистов на данный момент являются Москва (каждая третья вакансия), Санкт-Петербург (11% вакансий от всего объема по стране), Московская область (8%), Татарстан (5%) и Краснодарский край (5%)», – сказано в сообщении.

Чаще всего за последний месяц психологов искали образовательные учреждения, компании-работодатели из области медицины и фармацевтики, госорганы, общественные организации, компании из сферы энергетики, финансовый сектор, работодатели из области маркетинга.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для психологов в начале 2022 года в целом по России составляет порядка 38 тыс. рублей. В Татарстане психологам в среднем готовы платить 30 тыс. рублей в месяц. В свою очередь соискатели-психологи в республике, как правило, запрашивают зарплату в размере 41 тыс. рублей.