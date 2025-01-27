В феврале в Казани пройдет турнир по игре Го между командами из Китая и Татарстана

В феврале в Казани запланирован турнир по игре Го между командами из Татарстана и Китая. Об этом «Татар-информу» сообщил генконсул КНР в Казани Сян Бо.

«Продолжается двухлетка культуры Китая и России. Запланировано огромное количество мероприятий. Это способствует укреплению дружбы между нашими странами. В феврале мы проведем турнир по игре го, где поучаствуют команды из Китая и Татарстана», - рассказал генконсул.

Он пояснил, что турнир организуют совместно с федерацией го Татарстана.

Го — это настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. Она представляет собой размеченную линиями доску, на которой два игрока стараются оградить своими камнями (фишками) как можно большую территорию. Возникла данная игра в Древнем Китае около двух тысяч лет до н. э. До XIX века культивировалась в основном только в Японии, Китае и Корее, в XX веке обрела популярность в Америке и Европе.