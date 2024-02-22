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В феврале в Казани дважды ограничат проезд на время матчей «Ак Барса»
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24 и 26 февраля в Казани ограничат движение на время подготовки и проведения домашних матчей хоккейного клуба «Ак Барс». Об этом сообщается в сборнике документов и правовых актов исполкома города.
Проезд и парковка будут частично запрещены на участке ул.Коротченко от безымянного проезда по ул.Ташаяк. Ограничение будет действовать с 8 утра до 23.00.
Комитет по транспорту разместит временные дорожные знаки и зачехлит существующие.
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