В феврале татарстанцев ждет трехдневная рабочая неделя

В конце февраля татарстанцы будут отдыхать четыре дня подряд – с 23 по 26 февраля, напоминает Роструд. 22 февраля является предпраздничным, поэтому его продолжительность сокращается на 1 час.

«В феврале наша страна отмечает День защитника Отечества, 23 февраля, который выпадает на четверг и будет выходным днем. Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля», – сообщили в ведомстве.

При шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочим днем.

Напомним, календарь выходных и праздников на этот год Правительство РФ опубликовало в прошлом году. В Татарстане при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными в этом году будет 244 рабочих дня, 6 из них будут сокращены на один час. Количество выходных составит 121 день, в том числе 17 нерабочих праздничных дней.