В феврале стартует всемирная школьная олимпиада «Великая Победа»

Чуть более чем через месяц, 25 февраля, стартует приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества всемирная школьная олимпиада «Великая Победа». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Учащиеся со всего мира смогут продемонстрировать свои знания о Великой Отечественной. Главная задача — привлечь внимание представителей молодого поколения к событиям тех лет, отмечают организаторы.

Принять участие в олимпиаде смогут дети и подростки в возрасте от 10 до 18 лет. Задания сгруппированы по различным уровням сложности.

В общей сложности предусмотрены три тура. Первый тур, классическое онлайн-тестирование, продлится с 25 февраля по 21 марта. Второй тур, расширенное онлайн-тестирование со специальными заданиями, пройдет с 24 марта по 11 апреля. Финал (творческое задание) намечен на 6 мая.

Участники олимпиады также могут попробовать свои силы в творческом конкурсе. Он включает номинации: рисунок на тему «Лица Победы» и творческую работу «Юный полководец».

Победители олимпиады получат ценные призы и подарки от организаторов и партнеров акции. Трое учащихся, победивших в финале, смогут присутствовать на параде Победы на Красной площади и на торжественном концерте по случаю 9 Мая.