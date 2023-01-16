В феврале Социальный фонд перечислит медработникам Татарстана новую выплату

Новую социальную выплату в размере от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей получат медработники в феврале в Татарстане. Об этом сообщили сегодня в Отделении Социального фонда по Республике Татарстан.

«Эта новая ежемесячная форма поддержки, предоставляемая из федерального бюджета. Выплаты будут перечислены по спискам, предоставленным медицинскими организациями. Точное число получателей по Татарстану пока неизвестно, этот список определит Минздрав», — сообщили в пресс-службе Социального фонда России по РТ.

Новая выплата введена постановлением Правительства РФ с января 2023 года. Она положена медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты зависит от категории медработника и вида организации, в которой он трудится.

Оператором выплаты определен Социальный фонд России. Средства будут предоставляться на основании данных медицинских организаций по итогам каждого месяца. Эти сведения будут передаваться Социальному фонду. В реестре наряду со сведениями о работнике также будет указан размер назначаемой доплаты и данные, по которым она рассчитана.

«Средства будут предоставлены автоматически. Территориальные отделения Соцфонда перечислят выплату в течение семи рабочих дней после того, как медицинская организация сформирует и представит в фонд реестр работников», — уточнил глава татарстанского Социального фонда Эдуард Вафин.

Первые зачисления за январь поступят врачам уже в конце февраля. Средства будут переведены на счет, реквизиты которого Социальному фонду также представят медорганизации. Новая специальная социальная выплата медработникам финансируется из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых Социальному фонду в качестве межбюджетных трансфертов.