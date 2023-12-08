В феврале неиспользованный маткапитал проиндексируют на 7,5%

Фото: пресс-служба Отделения Социального фонда по РТ

Социальный фонд 1 февраля 2024 года проиндексируют сумму материнского капитала всем семьям, которые пока не воспользовались им, на 7,5%. Аналогичная индексация ждет и тех, кто сохранил часть средств на сертификате. Чем больше неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка после индексации, информирует пресс-служба Отделения Социального фонда по РТ.

В частности, для семей, которые пока ни разу не распоряжались сертификатом, увеличение составит 44 тыс. рублей. У родителей же, оформивших повышенный материнский капитал на второго ребенка и не имевших еще никаких трат, его сумма вырастет на 58 тыс. рублей.

У семей, сохранивших часть материнского капитала, соответствующий остаток и будет увеличен на 7,5%. Например, если по сертификату остается 375 тыс. рублей, в феврале эта сумма увеличится до 403 тыс.

Информация о сумме неизрасходованного материнского капитала доступна родителям на портале госуслуг. Этот сервис Социального фонда позволяет всегда иметь под рукой актуальные данные о средствах, которые семья может направить на предусмотренные программой направления.

Материнский капитал подлежит индексации раз в год на уровень фактической инфляции. Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, она составит 7,5% к концу этого года. С 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 631 тыс. рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка увеличится до 833,8 тыс. рублей.