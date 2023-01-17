В феврале начнется строительство Центра детского творчества «Менделеевская долина»

В следующем месяце в Менделеевске начнется строительство Центра детского творчества «Менделеевская долина». Центр появится по адресу: ул. Тукая, д. 12, сообщили «Татар-информу» в администрации района.

Накануне глава района Радмир Беляев и члены его команды обсудили концепцию учреждения, разработанную дизайн-бюро «Гран-при».

«Менделеевская долина» сможет вместить более чем 1,5 тыс. ребят. Здесь оборудуют новые оснащенные лаборатории направлений «Индустрии 4.0», инженерного и научного творчества, IT и креативных технологий, просторные кабинеты, многофункциональные зоны.

«Наша задача — охватить дополнительным образованием 100% наших детей. Благодаря обновленному современному ЦДТ это будет возможно», — отметил Радмир Беляев.

На встрече обсудили дизайн-проект, цветовые решения, материалы, которые будут использоваться при ремонте, мебель и другие вопросы.

Создание современного Центра детского творчества станет еще одним шагом в развитии образовательного кластера в районе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что открытие химического лицея «Потомки Менделеева» на базе общеобразовательной школы №3 запланировано на четвертую четверть учебного года.