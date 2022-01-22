В феврале на переговоры с Лавровым в Москву приедет глава МИД Великобритании

В Москву на переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прибудет глава британского МИД Лиз Трасс. Ранее о возможности визита Москву запросил Лондон, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

«Глава МИД Британии попросила о возможности прибыть в Москву для переговоров с Лавровым. Москва дала согласие на проведение визита в феврале», — заявил источник издания.

В последний раз главы британского МИД бывали с визитом в России в 2017 году. Тогда столицу посетил Борис Джонсон, который сейчас занимает должность Премьера Великобритании.