В феврале инвесторов в Татарстане стало больше почти на 20 тыс. человек

В Республике Татарстан по итогам февраля 2024 насчитывается 959,4 тыс. частных инвесторов, имеющих брокерские счета. Причем за последний месяц их количество увеличилось 19,6 тыс. человек, сообщает пресс-служба Московской биржи.

Отмечается, что 136,2 тыс. частных инвесторов из РТ в последний зимний месяц совершали сделки на рынках акций и облигаций. При этом за последний год число активных татарстанцев-инвесторов на этих рынках выросло на 65%.

В целом в России общее число физлиц, имеющих брокерские счета на торговой площадке, по итогам прошлого месяца достигло 30,7 млн, ими открыто 54,3 млн счетов.