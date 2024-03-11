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В феврале инвесторов в Татарстане стало больше почти на 20 тыс. человек
В Республике Татарстан по итогам февраля 2024 насчитывается 959,4 тыс. частных инвесторов, имеющих брокерские счета. Причем за последний месяц их количество увеличилось 19,6 тыс. человек, сообщает пресс-служба Московской биржи.
Отмечается, что 136,2 тыс. частных инвесторов из РТ в последний зимний месяц совершали сделки на рынках акций и облигаций. При этом за последний год число активных татарстанцев-инвесторов на этих рынках выросло на 65%.
В целом в России общее число физлиц, имеющих брокерские счета на торговой площадке, по итогам прошлого месяца достигло 30,7 млн, ими открыто 54,3 млн счетов.
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