В Фетхие перевернулся автобус с российскими туристами

В городе Фетхие на юго-западе Турции перевернулся автобус с туристами из Питера.

Как сообщают РИА Новости, водитель не справился с управлением и трансфер повело в сторону, затем машина несколько раз перевернулась. Сильнее пострадали пассажиры, которые сидели сзади.



В автобусе находилось 14 человек. Все пассажиры отделались легкими ушибами и смогли добраться до аэропорта.