Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Фетхие перевернулся автобус с российскими туристами
В городе Фетхие на юго-западе Турции перевернулся автобус с туристами из Питера.
Как сообщают РИА Новости, водитель не справился с управлением и трансфер повело в сторону, затем машина несколько раз перевернулась. Сильнее пострадали пассажиры, которые сидели сзади.
В автобусе находилось 14 человек. Все пассажиры отделались легкими ушибами и смогли добраться до аэропорта.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников