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Происшествия 9 октября 2024 15:03

В Фетхие перевернулся автобус с российскими туристами

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В городе Фетхие на юго-западе Турции перевернулся автобус с туристами из Питера.

Как сообщают РИА Новости, водитель не справился с управлением и трансфер повело в сторону, затем машина несколько раз перевернулась. Сильнее пострадали пассажиры, которые сидели сзади.

В автобусе находилось 14 человек. Все пассажиры отделались легкими ушибами и смогли добраться до аэропорта.

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