В фестивале женского народного промысла «Бистә шәле» участвуют 15 районов РТ

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Республиканский фестиваль женского народного промысла «Бистә шәле» станет еще масштабнее – в этом году в нем участвуют уже 15 районов Татарстана. Об этом на пресс-конференции, посвященной будущему фестивалю, рассказала заведующая отделом культуры исполкома Рыбно-Слободского района Лилия Каримуллина.

«Мы начинали этот фестиваль три года назад и не предполагали, что он вызовет такой отклик. Взялись за это дело, потому что очень хотели показать промыслы нашего района. В первый год приняли у себя гостей из 12 районов, на следующий раз их стало 13, а в этом году известно об участии 15 районов. В программу вошли 18 коллективов. 5 августа – последний день приема заявок, еще могут быть желающие», – отметила спикер.

Самый отдаленный район из числа участников – Ютазинский.

«Мы очень рады, что отзываются и регионы. Из Оренбурга хотели бы приехать с мастер-классом, привезти свои товары на ярмарку. Поэтому, возможно, в будущем фестиваль станет межрегиональным. Это красивый фестиваль, где представлены лучшие образцы народного промысла, и каждый, кто побывал на фестивале, уносит с собой эту красоту», – подчеркнула Лилия Каримуллина.

Гульнар Гарифуллина